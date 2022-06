Ascolti Tv 18 giugno 2022 altre opzioni: Berrettini fa mezzo milione e prepara il record finale. Qualifiche F1 al 4,2% su Sky e al 7,6% su Tv8 (Di domenica 19 giugno 2022) Ascolti, al top: Berrettini, Verstappen e i centauri in evidenza Un sabato di sport, quello del 18 giugno 2022 in tv, caratterizzato tra le varie opzioni dalla semifinale di Matteo Berrettini al torneo sull’erba dei Queens al pomeriggio, che lo ha visto vincere in due set contro l’olandese Botic Van de Zandschulp. L’incontro che – come la finale vinta oggi contro Filip Krajinovic, sempre in due set, è stato trasmesso sia su Sky che su Supertennis – ha avuto un largo seguito di pubblico: 262mila spettatori sulla pay e 232 mila su Supertennis, per un totale complessivo di circa 500 mila spettatori. Sky ha superato quella soglia con le Qualifiche della Formula 1 in diretta su Sky alle 22.00, a quota 558 mila e 4,2%; in differita su Tv8 ... Leggi su tvzoom (Di domenica 19 giugno 2022), al top:, Verstappen e i centauri in evidenza Un sabato di sport, quello del 18in tv, caratterizzato tra le variedalla semidi Matteoal torneo sull’erba dei Queens al pomeriggio, che lo ha visto vincere in due set contro l’olandese Botic Van de Zandschulp. L’incontro che – come lavinta oggi contro Filip Krajinovic, sempre in due set, è stato trasmesso sia su Sky che su Supertennis – ha avuto un largo seguito di pubblico: 262mila spettatori sulla pay e 232 mila su Supertennis, per un totale complessivo di circa 500 mila spettatori. Sky ha superato quella soglia con ledella Formula 1 in diretta su Sky alle 22.00, a quota 558 mila e 4,2%; in differita su Tv8 ...

