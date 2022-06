Royal Ascot 2022: Beatrice chiude in bellezza con l'abito a pois (e tutti i look del quinto giorno) (Di sabato 18 giugno 2022) La principessa di York archivia questa edizione dell'evento ippico con l'ennesimo outfit inappuntabile. Stavolta opta per un vestito polka dot firmato Saloni senza temere il confronto con Kate. Presente anche oggi Lindsay Wallace, la fidanzata di Peter Phillips con un outfit bianco da testa a piedi Leggi su vanityfair (Di sabato 18 giugno 2022) La principessa di York archivia questa edizione dell'evento ippico con l'ennesimo outfit inappuntabile. Stavolta opta per un vestito polka dot firmato Saloni senza temere il confronto con Kate. Presente anche oggi Lindsay Wallace, la fidanzata di Peter Phillips con un outfit bianco da testa a piedi

