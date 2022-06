Più di 400 atleti ai nastri di partenza, domani si corre la “Trofeo Città di Monreale – Per le vie di Monreale” (Di sabato 18 giugno 2022) È tutto pronto per l’ottava edizione del “Trofeo Città di Monreale – Per le vie di Monreale”, che si terrà domani, domenica 19 giugno. Una gara, valida come nona prova del Grand Prix Sicilia di corsa su strada, che già conta numeri interessanti. Gli iscritti hanno superato quota 400. Ai nastri di partenza vi saranno 325 uomini e 87 donne. La gara, che è stata organizzata dal Marathon Monreale con il patrocinio del Comune di Monreale, assegnerà i titoli regionali a squadre Master sulla distanza dei 10 chilometri. Diverse le categorie in gara: Per gli uomini la SM50 con 73 atleti; la SM55 con 56 e la SM45 con 55. Per le donne la SF45 con 24 atlete, la ... Leggi su filodirettomonreale (Di sabato 18 giugno 2022) È tutto pronto per l’ottava edizione del “di– Per le vie di”, che si terrà, domenica 19 giugno. Una gara, valida come nona prova del Grand Prix Sicilia di corsa su strada, che già conta numeri interessanti. Gli iscritti hanno superato quota 400. Aidivi saranno 325 uomini e 87 donne. La gara, che è stata organizzata dal Marathoncon il patrocinio del Comune di, assegnerà i titoli regionali a squadre Master sulla distanza dei 10 chilometri. Diverse le categorie in gara: Per gli uomini la SM50 con 73; la SM55 con 56 e la SM45 con 55. Per le donne la SF45 con 24 atlete, la ...

