Karrion Kross snobba la AEW: “Altri avrebbero accettato i soldi e basta ma non faceva per me” (Di sabato 18 giugno 2022) L’ex campione NXT Killer Kross ha recentemente parlato con il podcast Two Man Power Trip of Wrestling, durante il quale ha spiegato perché è stato così selettivo nel modo in cui si è presentato dopo aver lasciato la WWE e ha anche parlato del presidente della AEW Tony Khan, lasciando intendere di aver rifiutato una sua offerta. Kross ha sottolineato di essere “aperto a lavorare con chiunque”, purché sia “sinceramente interessato”. Sul presidente della AEW però ha spiegato: “Lui mi piace. Ci sono molte persone che dopo aver ricevuto una sua telefonata avrebbero accettato i suoi soldi, e forse si trovano in una posizione di doverlo assolutamente fare”. Kross ha lasciato intendere che l’idea presentata non gli sembrava idonea: “Sarebbe più adatta a qualcun altro”, ha spiegato ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 18 giugno 2022) L’ex campione NXT Killerha recentemente parlato con il podcast Two Man Power Trip of Wrestling, durante il quale ha spiegato perché è stato così selettivo nel modo in cui si è presentato dopo aver lasciato la WWE e ha anche parlato del presidente della AEW Tony Khan, lasciando intendere di aver rifiutato una sua offerta.ha sottolineato di essere “aperto a lavorare con chiunque”, purché sia “sinceramente interessato”. Sul presidente della AEW però ha spiegato: “Lui mi piace. Ci sono molte persone che dopo aver ricevuto una sua telefonatai suoi, e forse si trovano in una posizione di doverlo assolutamente fare”.ha lasciato intendere che l’idea presentata non gli sembrava idonea: “Sarebbe più adatta a qualcun altro”, ha spiegato ...

