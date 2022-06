Juve | Ihattaren verso il riscatto con l’Ajax | ai bianconeri quasi 2 milioni

(Di sabato 18 giugno 2022) Operazione in uscita per lavicino alda parte del. Per ipronti 1 milione e 900 mila euro Potrebbe essere giunta a un punto di svolta la telenovela. Il centrocampista olandese, fuggito negli scorsi mesi alla Sampdoria dove lantus lo aveva girato in prestito, dovrebbe diventare un calciatore dela titolo definitivo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, è vicino l’accordo coi Lancieri: allantus andranno il milione e 900mila euro pattuito per il diritto di. L'articolo proviene da Calcio News 24.

In totale, ci sono nove giocatori da cui lasi aspetta di monetizzare e poi reinvestire. Un passaggio fondamentale, come dimostrato con Demiral : i soldi freschi sono benzina per arrivare prima ...Per laè fuori progetto, il calciatore non ha alcuna intenzione di lasciare l'Olanda: il suo ... ma anche quello per un altro giovane di belle speranze: proprio Mohamed, inserito dalla ...Mohamed Ihattaren verso il riscatto da parte dell'Ajax: quanto incassa la Juventus dal fantasista olandese classe 2002 ...Mohamed Ihattaren si allontana dalla Juventus. Dopo il prestito alla Sampdoria e quello all'Ajax, il centrocampista olandese dovrebbe rimanere tra le fila dei lancieri. Infatti, secondo ...