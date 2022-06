Italia Under 19: Volpato e Baldanzi trascinano gli azzurrini alla vittoria (Di sabato 18 giugno 2022) Parte bene l’Europeo Under 19 dell’Italia: battuta la Romania 2-1: decisive le reti di Baldanzi e di Volpato Ottimo inizio di Europeo per l’Italia Under 19. Gli azzurrini trovano subito la vittoria contro la Romania per 2-1. I ragazzi di Nunziata passano in vantaggio con Baldanzi nella ripresa. Dopo il pareggio della Romania con Andronache, la rete decisiva nel finale porta la firma di Volpato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 giugno 2022) Parte bene l’Europeo19 dell’: battuta la Romania 2-1: decisive le reti die diOttimo inizio di Europeo per l’19. Glitrovano subito lacontro la Romania per 2-1. I ragazzi di Nunziata passano in vantaggio connella ripresa. Dopo il pareggio della Romania con Andronache, la rete decisiva nel finale porta la firma di. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

LegaProOfficial : Il @calciocesenafc è campione d’Italia #SerieC Under 17 ?????? 1-0 al @PadovaCalcio nella finale di Fermo Congratula… - GoalItalia : 18 giugno 2017 ?? Italia-Danimarca Under 21 ???????? I tifosi lo contestano: Donnarumma diventa 'Dollarumma' ?? - JuventusFCYouth : #Miretti, #Mulazzi e #Turicchia convocati dall'Italia Under 19 per la fase finale del Campionato Europeo di categor… - HellasLive : #EuropeoUnder19, #ItaliaRomania 2-1. Titolari i gialloblù #Coppola e #Ghilardi, #Terracciano in campo dall’82’ - serieB123 : SerieB L’Italia Under 19 parte col piede giusto: battuta la Romania all’esordio degli Europei… -