Fiumicino, diossina triplicata rispetto ai valori indicati dal'OMS: prorogata l'ordinanza (Di sabato 18 giugno 2022) Incendio Malagrotta, mentre la qualità dell'aria inizia a migliorare a Roma, a Fiumicino peggiora. I dati emersi dal dal monitoraggio di Arpa Lazio parlano chiaro. E dicono che i livelli di diossina sono il triplo rispetto alla soglia massima. Per questo il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, ha deciso di prorogare l'ordinanza emessa giovedì, fino alla mezzanotte di domenica 19 giugno. La decisione del Primo Cittadino è stata presa di concerto con Arpa Lazio e Asl Rm3 proprio a seguito dei dati emersi dalle rilevazioni delle centraline. valori di o.9 contro lo 0.3 indicato dall'OMS "I livelli di diossina rilevati, infatti, sono risultati alti: a Fiumicino pari a 0.9 contro lo 0.3 indicato come soglia dall'OMS – ha dichiarato il sindaco -. Al di là ...

