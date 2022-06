F1 GP Canada 2022 | Perez e Albon a muro | bandiera rossa e qualifiche sospese

Pubblicità

SkySportF1 : ? Il comunicato FIA sui cambi dei componenti per Leclerc e Sainz ? - SkySportF1 : F1, Leclerc smarca la quarta unità: al GP Canada scatterà dal fondo della griglia #SkyMotori #F1 #Formula1… - SkySportF1 : Leclerc dopo le libere del GP Canada: 'Ora prepariamo al meglio la gara' #SkyMotori #F1 #Formula1 - sportface2016 : #F1 #CanadianGP: #Perez a muro e qualifiche sospese - halanz : RT @SkySportF1: ?? PRIMO COLPO DI SCENA ? GASLY e VETTEL eliminati in Q1 LIVE ? -

... trionfo Verstappen! (Gp Azerbaigian) FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LE QUALIFICHE Le qualifiche della Formula 1 per il Gran Premio delsul circuito di Montreal ...Pista bagnata a Montreal, si prevedono qualifiche assai complicateA pochi giorni dalla gara di Baku, la F1 torna in pista, questa volta a Montreal, per il GP del Canada. Il venerdì di Montreal è stato dominato da Max Verstappen sulla sua Red Bull. Le Ferrari sono ...Charles Leclerc e Carlos Sainz sono sotto investigazione per “guida immotivatamente lenta” e per “ritorno in pista non sicuro” durante il Q1 del GP del Canada. Nello specifico Carlos Sainz inoltre ha ...