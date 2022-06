Entra in casa di notte ma anziana lo affronta, uomo scappa (Di sabato 18 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Entra in un appartamento, in piena notte, ma la proprietaria di casa, un’anziana di 76 anni, lo sorprende, lo affronta e riesce a metterlo in fuga. E’ accaduto a Somma Vesuviana (Napoli), verso le 4. Tra l’anziana e l’uomo scatta una colluttazione e l’uomo, probabilmente un ladro, riesce a fuggire. La donna ha riportato alcune escoriazioni alla testa e per questo motivo è stata soccorsa dal personale del 118; si trova nell’ospedale di Nola in via precauzionale ma non è in pericolo di vita. Indagini in corso da parte dei carabinieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 18 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –in un appartamento, in piena, ma la proprietaria di, un’di 76 anni, lo sorprende, loe riesce a metterlo in fuga. E’ accaduto a Somma Vesuviana (Napoli), verso le 4. Tra l’e l’scatta una colluttazione e l’, probabilmente un ladro, riesce a fuggire. La donna ha riportato alcune escoriazioni alla testa e per questo motivo è stata soccorsa dal personale del 118; si trova nell’ospedale di Nola in via precauzionale ma non è in pericolo di vita. Indagini in corso da parte dei carabinieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

