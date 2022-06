Elena | la madre ha pensato a tutto e l’ha pugnalata11 volte La bambina non è morta subito

Leggi su formatonews

(Di sabato 18 giugno 2022) I risultati dell’autopsia sul corpo della piccolaDel Pozzo rivelano che lanon è, ha sofferto a lungo.Del Pozzo quel giorno ha teso la manina alla mamma come ogni volta che Martina Patti – 23enne di Catania – andava a prenderla.si fidava ciecamente della sua mamma come è giusto che sia, come ogni bambino deve potersi fidare di chi lo ha messo al mondo. ANSA/ORIETTA SCARDINOPurtroppo a 5 annisi è dovuta rendere conto che la persona che avrebbe dovuto amarla più di tutti al mondotradita, e per sempre, togliendole la vita. L’autopsia ha rivelato che la piccola non èe ha avuto, dunque,il tempo per capire cosa ...