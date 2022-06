Così il Pd tifa (in segreto) per Di Maio (Di sabato 18 giugno 2022) Letta sogna l'Ulivo, mentre i parlamentari dem fissano i paletti: linea filo-atlantica e filoeuropeista senza rinnegare il governo Draghi. Conte e Di Maio sono avvisati... Leggi su ilgiornale (Di sabato 18 giugno 2022) Letta sogna l'Ulivo, mentre i parlamentari dem fissano i paletti: linea filo-atlantica e filoeuropeista senza rinnegare il governo Draghi. Conte e Disono avvisati...

Chi tifa contro il M5s sono la stampa mainstream e Confindustria, che notoriamente non percepiscono ... abbracciando nuovamente un animo da partito di lotta: soltanto così il Movimento potrà tornare ad ... ilGiornale.it Così il Pd tifa (in segreto) per Di Maio