Carolina Stramare: più vedo che non vedo | A o B, scegli il lato che preferisci (Di sabato 18 giugno 2022) La vittoria alla 80esima edizione del concorso nazionale di Salsomaggiore, quindi, le ha aperto le porte del successo e della televisione Gli ultimi tre anni le hanno cambiato la vita. Dal 2019, la popolarità di Carolina Stramare è cresciuta a dismisura. I suoi post sono sempre tra i più seguiti sui social, per merito della sua bellezza, evidentemente. Ma anche della sua capacità di saper provocare. Carolina Stramare (web source)Nata a Genova, vive a Vigevano, dove si è diplomata al liceo linguistico. Ha origini venete da parte paterna. Frequenta l’Accademia di belle arti di Sanremo, con indirizzo in grafica, e ha iniziato una carriera come modella lavorando, con il gruppo FCA a Shanghai, realizzando una campagna globale per il marchio Alfa Romeo. Nel corso della sua carriera ha collaborato con stilisti e brand ... Leggi su newstv (Di sabato 18 giugno 2022) La vittoria alla 80esima edizione del concorso nazionale di Salsomaggiore, quindi, le ha aperto le porte del successo e della televisione Gli ultimi tre anni le hanno cambiato la vita. Dal 2019, la popolarità diè cresciuta a dismisura. I suoi post sono sempre tra i più seguiti sui social, per merito della sua bellezza, evidentemente. Ma anche della sua capacità di saper provocare.(web source)Nata a Genova, vive a Vigevano, dove si è diplomata al liceo linguistico. Ha origini venete da parte paterna. Frequenta l’Accademia di belle arti di Sanremo, con indirizzo in grafica, e ha iniziato una carriera come modella lavorando, con il gruppo FCA a Shanghai, realizzando una campagna globale per il marchio Alfa Romeo. Nel corso della sua carriera ha collaborato con stilisti e brand ...

Pubblicità

zazoomblog : Carolina Stramare il costume è un filo interdentale: glutei da infarto – VIDEO - #Carolina #Stramare #costume - bigdreamer221 : @GalwayGrll No intendevo, abbiamo capito non fosse carolina stramare... ma allora chi potrebbe mai essere?! Tradisc… - catty8323 : Chissà se Carolina Stramare si rende conto di essere un figone in grado di spostare l'asse di rotazione terrestre.… - infoitcultura : Carolina Stramare, il vestito non copre nulla: il perizoma è in bella vista - infoitcultura : Carolina Stramare scopre il davanzale: il bikini è minuscolo – FOTO -