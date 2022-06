(Di sabato 18 giugno 2022) Al direttore – l’ospitalità del Foglio mi consente di rispondere nel merito agli attacchi virulenti della sinistra contro Giorgia Meloni, rea di aver pronunciato parole forti durante un comizio in Andalusia. Voglio innanzitutto chiarire un aspetto dirimente: Vox non è undi, neofascista o neofranchista, ma nasce anni fa da una scissione del Partido Popular. Da quella storia viene lo stesso leader, Santiago Abascal, il cui padre fu perseguitato dai terroristi baschi dell’Eta. Da qualche mese governano insieme aiin Castilla y Leon, forse a breve lo faranno in Andalusia e magari tra un anno e mezzo anche a livello nazionale. Vox difende l’Ucraina aggredita da Putin e si batte per la democrazia contro i regimi comunisti latinoamericani di Cuba, Venezuela e Nicaragua legati a doppio ...

"Caro Letta, Vox non è un partito di estrema destra. Deriva dai popolari spagnoli". Lettera di FdI al Pd