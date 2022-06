Calciomercato Inter, la Fiorentina vuole un esterno: la situazione (Di sabato 18 giugno 2022) Valentino Lazaro è pronto a far rientro all’Inter, in attesa di capire quale sarà la sua prossima destinazione. L’esterno austriaco, sbarcato in Italia ormai 3 anni fa, dall’Hertha Berlino, è rimasto all’Inter solamente per i primi 6 mesi. Poi è iniziato un lungo pellegrinaggio che l’ha portato a vestire le maglie di Newcastle, Borussia Monchengladbach e Benfica. Lazaro Inter Fiorentina Lazaro ha così salutato i tifosi portoghesi e il Benfica stesso al termine del prestito: “È stato un onore rappresentare un grande club, ti auguro tutto il meglio per il futuro e spero che ci rivedremo“. In base a quanto riportato da Sportal.it, una squadra di Serie A si sarebbe già mossa per avere in prestito l’ex Salisburgo. Si tratta della Fiorentina, orfano sul lato destro di Alvaro ... Leggi su rompipallone (Di sabato 18 giugno 2022) Valentino Lazaro è pronto a far rientro all’, in attesa di capire quale sarà la sua prossima destinazione. L’austriaco, sbarcato in Italia ormai 3 anni fa, dall’Hertha Berlino, è rimasto all’solamente per i primi 6 mesi. Poi è iniziato un lungo pellegrinaggio che l’ha portato a vestire le maglie di Newcastle, Borussia Monchengladbach e Benfica. LazaroLazaro ha così salutato i tifosi portoghesi e il Benfica stesso al termine del prestito: “È stato un onore rappresentare un grande club, ti auguro tutto il meglio per il futuro e spero che ci rivedremo“. In base a quanto riportato da Sportal.it, una squadra di Serie A si sarebbe già mossa per avere in prestito l’ex Salisburgo. Si tratta della, orfano sul lato destro di Alvaro ...

