Brindisi: salva le figliolette in mare, ma si sente male e annega - Cronaca - quotidiano.net (Di sabato 18 giugno 2022) Soccorritori in ambulanza (Archivio) Brindisi, 18 giugno 2022 - Salve le figliolette di 11 anni che non riuscivano a tornare a riva, ma poi si sente male e muore . E' successo in localitĂ Forcatella, ... Leggi su quotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) Soccorritori in ambulanza (Archivio), 18 giugno 2022 - Salve ledi 11 anni che non riuscivano a tornare a riva, ma poi sie muore . E' successo in localitĂ Forcatella, ...

