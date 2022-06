Armi all’Ucraina, l’ambasciatore russo: «Non tutti in Italia sono d’accordo». Di Nicola (M5s): «Endorsement che ci imbarazza» (Di sabato 18 giugno 2022) l’ambasciatore russo a Roma Sergey Razov non considera l’invio delle Armi in Ucraina «un valido mezzo per arrivare alla pace». Nell’intervista rilasciata a Scenari Internazionali fa chiaro riferimento al dibattito politico Italiano sullo stesso tema, appoggiando tra le righe le posizioni espresse più volte, in particolare, dal Movimento 5 Stelle. «La logica secondo cui la massiccia fornitura di Armi all’Ucraina sarebbe un mezzo per arrivare alla pace mi sembra quantomeno bizzarra. In sostanza si tratta di alimentare all’infinito la situazione di conflitto e di moltiplicare vittime e distruzioni. Questa logica, a quanto mi risulta, è lungi dall’essere condivisa da tutti, anche in Italia», ha detto Razov. Il senatore pentastellato Primo Di ... Leggi su open.online (Di sabato 18 giugno 2022)a Roma Sergey Razov non considera l’invio dellein Ucraina «un valido mezzo per arrivare alla pace». Nell’intervista rilasciata a Scenari Internazionali fa chiaro riferimento al dibattito politicono sullo stesso tema, appoggiando tra le righe le posizioni espresse più volte, in particolare, dal Movimento 5 Stelle. «La logica secondo cui la massiccia fornitura disarebbe un mezzo per arrivare alla pace mi sembra quantomeno bizzarra. In sostanza si tratta di alimentare all’infinito la situazione di conflitto e di moltiplicare vittime e distruzioni. Questa logica, a quanto mi risulta, è lungi dall’essere condivisa da, anche in», ha detto Razov. Il senatore pentastellato Primo Di ...

