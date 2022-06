Armi a Ucraina, "stop invio": la bozza della risoluzione M5S (Di sabato 18 giugno 2022) (Adnkronos) - stop all'invio di Armi in Ucraina: la richiesta è di M5S. Si impegna il governo a "non procedere, stante l'attuale quadro bellico in atto, ad ulteriori invii di armamenti che metterebbero a serio rischio una de-escalation del conflitto pregiudicandone una soluzione diplomatica". E' quanto si legge nella bozza della risoluzione alla quale alcuni senatori del Movimento 5 Stelle stanno lavorando in vista delle comunicazioni del premier Mario Draghi in Aula, previste per il prossimo 21 giugno. Si impegna il governo a "promuovere, alla luce dell'attuale situazione politico-militare, nelle opportune sedi europee, il consolidamento di un'azione diplomatica europea coordinata, volta a fornire nuovo impulso alle trattative di pace tra Ucraina e ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) (Adnkronos) -all'diin: la richiesta è di M5S. Si impegna il governo a "non procedere, stante l'attuale quadro bellico in atto, ad ulteriori invii di armamenti che metterebbero a serio rischio una de-escalation del conflitto pregiudicandone una soluzione diplomatica". E' quanto si legge nellaalla quale alcuni senatori del Movimento 5 Stelle stanno lavorando in vista delle comunicazioni del premier Mario Draghi in Aula, previste per il prossimo 21 giugno. Si impegna il governo a "promuovere, alla luce dell'attuale situazione politico-militare, nelle opportune sedi europee, il consolidamento di un'azione diplomatica europea coordinata, volta a fornire nuovo impulso alle trattative di pace trae ...

Pubblicità

GiovaQuez : Belpietro: 'Chi si fa carico dei 600 miliardi per la ricostruzione dell'Ucraina? Se li fate entrare in Europa paghe… - riotta : Fonti #Ucraina 'La visita di @EmmanuelMacron #Draghi @Bundeskanzler Scholz a @ZelenskyyUa è stata positiva per l'av… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | I partiti che sostengono il governo Draghi lavorano alla risoluzione da votare martedì dopo le comunicazi… - GaetanoPuglia : @Agenzia_Ansa Per una volta quasi concordo con i 5s. Non mandiamo armi in Ucraina, mandiamole all'Europa e poi lei… - Martino_Got : RT @MarcoFattorini: Prima l'aumento delle spese militari e la vendita delle navi da guerra, poi lo stop alle armi all'Ucraina. La conversio… -