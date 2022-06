Una Vita anticipazioni: David la respinge (Di venerdì 17 giugno 2022) Una Vita anticipazioni, David la respinge: mossa a sorpresa dell’uomo che la sorprende, ecco cos succede nella puntata del 17 giugno. Arrivano le anticipazioni per la nuova puntata della telenovela di Canale 5, sempre pronta a sorprendere; Ramon ha fatto la conoscenza di Marina, donna che ha perso la figlia durante l’attentato e che si è offerta di aiutare Lolita, ma il Palacios risponde sempre con freddezza. David la respinge? Ecco le anticipazioni per la prossima puntata della telenovela.Intanto, David e Valeria sono stati insieme all’opera e sembrano essere davvero complici come non mai; anche per questo, David respinge lei a sorpresa, non cadendo nella sua trappola. Una ... Leggi su formatonews (Di venerdì 17 giugno 2022) Unala: mossa a sorpresa dell’uomo che la sorprende, ecco cos succede nella puntata del 17 giugno. Arrivano leper la nuova puntata della telenovela di Canale 5, sempre pronta a sorprendere; Ramon ha fatto la conoscenza di Marina, donna che ha perso la figlia durante l’attentato e che si è offerta di aiutare Lolita, ma il Palacios risponde sempre con freddezza.la? Ecco leper la prossima puntata della telenovela.Intanto,e Valeria sono stati insieme all’opera e sembrano essere davvero complici come non mai; anche per questo,lei a sorpresa, non cadendo nella sua trappola. Una ...

Pubblicità

caritas_milano : 'Senza un giusto #salario e un giusto #orariolavorativo, si creano nuove forme di #schiavitù, subite da persone ch… - Agenzia_Ansa : 'Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi il contrario perché la vita è fa… - Antonio_Tajani : Abbiamo incontrato sindacati e rappresentanti del mondo imprenditoriale dell'automotive. Il governo dia vita a una… - luciavitaglian1 : RT @radio_zek: Ma coloro che si stracciavano le vesti per la presunta Madonna al Pride, non hanno nulla da dire sulla morte di #CloeBianco,… - AlexanderLandSp : RT @senza_me: l'illusione di una vita nuova quando cambi la spugna per i piatti. -