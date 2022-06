Test antidroga della Polstrada: Benevento provincia virtuosa (Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nella mattinata di ieri, 16 giugno, 2022 la Polizia di Stato ha svolto un’importante attività di contrasto al fenomeno della guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti. Un cospicuo numero di pattuglie della locale Sezione Polizia Stradale ha infatti proceduto al controllo dei conducenti attraverso l’uso dei dispositivi precursori “Drug Wipe 5S”, per l’effettuazione di accertamenti qualitativi su campioni salivari. Il controllo si è svolto su una fascia oraria diversa da quella serale o notturna, tradizionalmente interessate dai controlli di questo tipo, in quanto il Servizio Polizia Stradale ha riscontrato in altre parti d’Italia un notevole aumento delle condotte di guida sotto effetto di stupefacenti nelle fasce orarie diurne, evidenziando così la necessità di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Nella mattinata di ieri, 16 giugno, 2022 la Polizia di Stato ha svolto un’importante attività di contrasto al fenomenoguida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti. Un cospicuo numero di pattuglielocale Sezione Polizia Stradale ha infatti proceduto al controllo dei conducenti attraverso l’uso dei dispositivi precursori “Drug Wipe 5S”, per l’effettuazione di accertamenti qualitativi su campioni salivari. Il controllo si è svolto su una fascia oraria diversa da quella serale o notturna, tradizionalmente interessate dai controlli di questo tipo, in quanto il Servizio Polizia Stradale ha riscontrato in altre parti d’Italia un notevole aumento delle condotte di guida sotto effetto di stupefacenti nelle fasce orarie diurne, evidenziando così la necessità di ...

