Tennis, Jannik Sinner ha scelto un nuovo super coach: Darren Cahill accanto a Simone Vagnozzi (Di venerdì 17 giugno 2022) Una novità importante arriva da Jannik Sinner. L'altoatesino, dopo aver rinnovato lo staff di preparatore atletico e fisioterapista, va ad arricchire il proprio clan con una figura rilevante. L'atteso super coach, infatti, si è tramutato in realtà e lavorerà acconto a Simone Vagnozzi. Stando a quanto riportato dal collega di Sky Sport, Angelo Mangiante, il nome è quello dell'allenatore australiano Darren Cahill, ex tecnico di Andre Agassi, Simona Halep e Lleyton Hewitt e tanti altri, che gode di grande credito nel circuito ATP e ha sicuramente molta esperienza. Una collaborazione già iniziata sull'erba di Eastbourne dove l'altoatesino giocherà la prossima settimana dopo il ritiro per un problema al ginocchio sinistro nel corso degli ottavi di finale ...

