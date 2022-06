Superbonus, Vettore (Assoproprietari): "Forte rallentamento per stop cessione crediti" (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu. (Labitalia) - "Il Forte impulso che il settore ha ricevuto dalle misure agevolative sta rallentando molto per il blocco che le banche stanno praticando nei confronti delle imprese che hanno ceduto i loro crediti". Così, con Adnkronos/Labitalia, Bruno Vettore, responsabile centro studi Assoproprietari, sull'andamento del Superbonus e dei diversi bonus edilizi. "Con il recente provvedimento del 10 giugno 2022, l'Agenzia delle Entrate ha modificato il documento dello scorso 3 febbraio, relativo alla facoltà di eseguire due ulteriori cessioni dei crediti d'imposta, a favore di banche ed intermediari finanziari iscritti all'albo. Tale documento aveva stabilito la possibilità, per il beneficiario del Superbonus, di scegliere di usufruire, invece della ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu. (Labitalia) - "Ilimpulso che il settore ha ricevuto dalle misure agevolative sta rallentando molto per il blocco che le banche stanno praticando nei confronti delle imprese che hanno ceduto i loro". Così, con Adnkronos/Labitalia, Bruno, responsabile centro studi, sull'andamento dele dei diversi bonus edilizi. "Con il recente provvedimento del 10 giugno 2022, l'Agenzia delle Entrate ha modificato il documento dello scorso 3 febbraio, relativo alla facoltà di eseguire due ulteriori cessioni deid'imposta, a favore di banche ed intermediari finanziari iscritti all'albo. Tale documento aveva stabilito la possibilità, per il beneficiario del, di scegliere di usufruire, invece della ...

