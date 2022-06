Silvia | picchiata dal marito ' ma abbandonata dalla giustizia' | fa ricorso alla Corte di Strasburgo e vince

Pubblicità

Corriere : Strasburgo condanna l’Italia: «Silvia picchiata dal marito, lei e i figli andavano difesi» - michela_mazzaro : RT @Corriere: Strasburgo condanna l’Italia: «Silvia picchiata dal marito, lei e i figli andavano difesi» - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Strasburgo condanna l’Italia: «Silvia picchiata dal marito, lei e i figli andavano difesi» - Tullia01 : RT @Corriere: Strasburgo condanna l’Italia: «Silvia picchiata dal marito, lei e i figli andavano difesi» - rmm2000 : Strasburgo condanna l’Italia: «Silvia picchiata dal marito, lei e i figli andavano difesi» -

Citato in causa, il governo si è difeso affermando che le autorità 'non sapevano e non potevano sapere chee i suoi figli erano in pericolo', spiegando poi che nonostante le denuncenon ...La Corte europea dei diritti umani ha condannato l'Italia per "trattamento inumano e degradante" di una donna ripetutamentee umiliata dal marito.De Giorgi , 44 anni, interior ...Vittima di violenze domestiche ha dovuto ricorrere alla Corte di Strasburgo per avere giustizia. Silvia De Giorgi, 44enne padovana, è arrivata all'organo giurisdizionale europeo ...“Minacciata e picchiata dal mio ex, ho trovato giustizia fuori dall’Italia”. Il racconto dell’interior designer padovana Silvia De Giorgi: «Lo denunciai sette volte, ma inutilmente», la Corte europea ...