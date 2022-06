Sergio Castellitto ospite a La Confessione di Peter Gomez venerdì 17 giugno alle 22.45 su Nove (Di venerdì 17 giugno 2022) Torna l’appuntamento settimanale del Nove con le interviste senza filtri di Peter Gomez nel salotto de “LA Confessione”: venerdì 17 giugno alle 22:45 sarà la volta dell’attore di cinema, teatro, tv e regista Sergio Castellitto. Insieme al direttore de ilfattoquotidiano.it l’interprete romano, al teatro con Zorro, un eremita da marciapiede e prossimamente al cinema nel nuovo film di Pupi Avati, ripercorrerà gli episodi salienti della sua carriera, senza tralasciare aneddoti più privati della sua vita. ‘La Confessione’ è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile in live streaming e successivamente on demand sul nuovo servizio streaming discovery+ nonché su sito, app e smart tv di TvLoft. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) Torna l’appuntamento settimanale delcon le interviste senza filtri dinel salotto de “LA”:1722:45 sarà la volta dell’attore di cinema, teatro, tv e regista. Insieme al direttore de ilfattoquotidiano.it l’interprete romano, al teatro con Zorro, un eremita da marciapiede e prossimamente al cinema nel nuovo film di Pupi Avati, ripercorrerà gli episodi salienti della sua carriera, senza tralasciare aneddoti più privati della sua vita. ‘La’ è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile in live streaming e successivamente on demand sul nuovo servizio streaming discovery+ nonché su sito, app e smart tv di TvLoft. ...

Pubblicità

ilfattovideo : Sergio Castellitto ospite a La Confessione di Peter Gomez venerdì 17 giugno alle 22.45 su Nove - PorcodelMolente : Sergio Castellitto ospite a La Confessione di Peter Gomez venerdì 17 giugno alle 22.45 su Nove… - nove : Questa sera alle 22:45 sul #NOVE. @petergomezblog intervisterà a #LaConfessione Sergio Castellitto. Non mancate! - FabioDantuono1 : RT @sabrimasce: Il trailer di 'Dante', l'ultimo film di Pupi Avati con Sergio Castellitto, in uscita nelle sale il prossimo settembre. Molt… - LorenzoGuerini5 : @sabrimasce A me Sergio Castellitto è piaciuto nel film su Ferrari, veramente bravo -