Roma, Mourinho sogna Ronaldo: i dettagli (Di venerdì 17 giugno 2022) La Roma e Mourinho sognano in grande: il tecnico portoghese starebbe pensando a Cristiano Ronaldo Il Manchester United e Cristiano Ronaldo sarebbero pronti a separarsi in estate. Il motivo è che il portoghese sarebbe uscito dal progetto di Ten Hag ai Red Devils. Situazione che spingerebbe Cr7 a cambiare aria e trovare una nuova sistemazione che gli possa garantire continuità per giocarsi poi il Mondiale in Qatar. Tra queste idee c'è anche la Roma con Mourinho che sta sognando il grande colpo. Il problema è l'ingaggio del portoghese che percepisce 23 milioni annui. Lo riporta La Repubblica. L'articolo proviene da Calcio News 24.

