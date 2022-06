Referendum e giustizia ingiusta | chi è causa del suo mal…

(Di venerdì 17 giugno 2022) Il combinato disposto – come dicono i giuristi e per restare in tema – del fallimento della consultazione referendaria sullae dell’ennesima assoluzione “perché il fatto non sussiste” di Pierluigi Boschi, padre della ex ministra Maria Elena, ci conferma quanto sia contradditorio e perdutamente malato il sistema Italia. Com’è ormai di dominio pubblico – i due libri scritti a quattro mani da Luigi Palamara e Alessandro Sallusti dovrebbero aver fugato ogni dubbio – la magistratura inquirente si considera e si muove come sciolta da ogni responsabilità. Indaga alla presenza del minimo dubbio e poco o nulla s’importa della durata e dell’esito dei processi che istruisce. Del cattivo funzionamento dell’impianto normativo e ancor di più della discrezionalità unita a impunità di chi esercita l’accusa sono in molti a dolersi anche perché sono sempre più numerosi i casi ...

ItaliaViva : La pavidità della politica nei confronti della magistratura si vede anche nelle mancate scuse alla famiglia Boschi… - riotta : Dopo la sconfitta, telefonatissima, dei disgraziati referendum sulla giustizia vi spiegheranno che nei tribunali it… - marcotravaglio : La ridicola disfatta dei cinque referendum contro la Giustizia merita un De Profundis degno della sua catastrofica… - carolpantanifi : @PaolaSacchi3 @matteosalvinimi E Renzi che piddino era votò sì per mandarlo a processo. Pazzesco che ora si intesti… - Giuliorm1 : RT @AdalucDe: “7milioni di italiani sono andati a votare il referendum…. Ricordatevi le battaglie sui diritti le fanno le minoranze che poi… -

