Rafael Nadal: “La mia intenzione è di giocare Wimbledon. E’ vero, diventerò padre” (Di venerdì 17 giugno 2022) “La mia intenzione è quella di giocare Wimbledon, mi sono allenato bene in questa settimana e la mia partenza lunedì per Londra è in tal senso. Ma la mia situazione al piede va valutata giorno dopo giorno, per cui in questo momento non ho questa certezza di poter giocare. So solo che voglio giocare il torneo, ma bisognerà anche essere prudenti”. Lo ha detto Rafael Nadal in una conferenza stampa indetta per parlare della sua presenza o meno a Wimbledon: “Adesso è presto per dare una risposta definitiva, nei primi giorni avevo sensazioni complicate, giorno dopo giorno sono migliorato. Una settimana ancora di allenamento a Londra e spero di poter giocare a Wimbledon e di essere competitivo per farlo”. Successivamente ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 giugno 2022) “La miaè quella di, mi sono allenato bene in questa settimana e la mia partenza lunedì per Londra è in tal senso. Ma la mia situazione al piede va valutata giorno dopo giorno, per cui in questo momento non ho questa certezza di poter. So solo che voglioil torneo, ma bisognerà anche essere prudenti”. Lo ha dettoin una conferenza stampa indetta per parlare della sua presenza o meno a: “Adesso è presto per dare una risposta definitiva, nei primi giorni avevo sensazioni complicate, giorno dopo giorno sono migliorato. Una settimana ancora di allenamento a Londra e spero di potere di essere competitivo per farlo”. Successivamente ...

Pubblicità

sportface2016 : +++Rafael #Nadal: 'La mia intenzione è di giocare #Wimbledon, spero di essere ok fisicamente'+++#Tennis - TennisWorldit : Wimbledon, Rafael Nadal rompe il silenzio: la sua decisione ufficiale - Paolo18030138 : RT @FiorinoLuca: Rafael #Nadal ???? ?? 'Lunedì andrò a Londra e se viaggio è perché ho intenzione di giocare. Poi vedremo cosa succederà'. #… - MattiaGallo17 : RT @sportface2016: +++Rafael #Nadal: 'La mia intenzione è di giocare #Wimbledon, spero di essere ok fisicamente'+++#Tennis - VincenzoOrab96 : RT @sportface2016: +++Rafael #Nadal: 'La mia intenzione è di giocare #Wimbledon, spero di essere ok fisicamente'+++#Tennis -