Perché l’educazione alla pace è importante per i giovani | un esempio di intervento nelle scuole

(Di venerdì 17 giugno 2022) In un mondo in cui atti di violenza riempiono i nostri telegiornali, le nostre TV, i post dei nostri social, di notizie e c'è una stratosferica diffusione di dolore intorno a noi, laha necessità ed urgenza (incontenibile) di radicarsi,nostre, in primis, sotto forma di educazione. L'educazione(non è casuale che se ne parli, proprio in questi giorni nei quali sta diventando ancora più necessaria nella vecchia Europa) èper ciascuno di noi, prescindendo la nostra età. Ma la domanda, a partire da queste considerazioni, che dobbiamo necessariamente porci (specialmente insegnanti e dirigenti scolastici) è: qual è il momento più efficace per impegnarsi nell'educazioneinsegnando e permettendo ai ragazzi di ...