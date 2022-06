Nuova avventura per Enzo Maresca in Premier League: la notizia (Di venerdì 17 giugno 2022) Cambio nella panchina del Manchester City, in particolare nella squadra di Guardiola. E’ stato comunicato l’addio del vice Juanma Lillo, arrivato due anni fa dopo che Arteta era ormai promesso all’Arsenal. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky, il nome più vicino a sedere accanto a Pep Guardiola nella panchina dei Citienzes è quello di Enzo Maresca, ex giocatore di Juve, Sampdoria e Palermo, recentemente allenatore del Parma in Serie B. Enzo Maresca Manchester City Calciomercato Per l’allenatore italiano di origini salernitane sarebbe un ritorno a Manchester. Un dolce ricordo per lui che nell’estate del 2020 viene chiamato ad allenare il Manchester City U23. In quell’annata è riuscito a vincere il campionato: la Premier League 2. Dopo aveva deciso di ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 17 giugno 2022) Cambio nella panchina del Manchester City, in particolare nella squadra di Guardiola. E’ stato comunicato l’addio del vice Juanma Lillo, arrivato due anni fa dopo che Arteta era ormai promesso all’Arsenal. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky, il nome più vicino a sedere accanto a Pep Guardiola nella panchina dei Citienzes è quello di, ex giocatore di Juve, Sampdoria e Palermo, recentemente allenatore del Parma in Serie B.Manchester City Calciomercato Per l’allenatore italiano di origini salernitane sarebbe un ritorno a Manchester. Un dolce ricordo per lui che nell’estate del 2020 viene chiamato ad allenare il Manchester City U23. In quell’annata è riuscito a vincere il campionato: la2. Dopo aveva deciso di ...

