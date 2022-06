Mercato Napoli | dilemma Koulibaly | niente rinnovo e il Barcellona si defila - Sport - Calcio - quotidiano net

(Di venerdì 17 giugno 2022) Kalidou, 17 giugno 2022 - Ilha altri problemi da risolvere e lascia passare in secondo piano il: con buona pace di chi, come Kalidou, aspettava e ...

Pubblicità

GMontalesi : RT @PagineRomaniste: Mourinho chiama Anguissa: la Roma sul centrocampista del Napoli #ASRoma #Calciomercato - TMWSampdoria : Anche il Napoli su Peres del Chiasso. La valutazione del cartellino - PagineRomaniste : Mourinho chiama Anguissa: la Roma sul centrocampista del Napoli #ASRoma #Calciomercato - LAROMA24 : Calciomercato Roma, idea Anguissa: telefonata di Mourinho e il Napoli non gradisce #AsRoma - Bballboy1987 : RT @cesaremilanti: ???? Primo squillo di mercato per Napoli, che ingaggia il playmaker ???? classe 1994 David Michineau dal Boulogne Levallois,… -

Leggi anche -, l'Arsenal piomba su Osimhen: la richiesta di De Laurentiis e i dettagliÈ tra i più promettenti sul, ma 100 milioni secondo me è un prezzo estremamente elevato. Dipende da quello che vorrà fare il. Koulibaly Ilha dimostrato negli ultimi anni di ...I rumors di mercato avevano riportato che il club azzurro starebbe pensando di prendere il portiere a parametro zero, per dargli la carica di vice del titolare Alex Meret. Branchi ha poi proseguito: ...Il regista italo-brasiliano è al centro di numerose voci di calciomercato. Secondo i rumors l'ex Napoli potrebbe cambiare maglia in estate e tornare a giocare in Serie A.