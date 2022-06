Matteo Renzi a Tgcom24 | Serve una giustizia giusta per i cittadini

Pubblicità

Il leader di Italia Viva intervistato dal direttore editoriale Paolo Liguori a tutto tondo: 'Il grillismo e il M5s sono ...Si tratterebbe, quindi, di una coalizione più larga di quella che ha detto sì alle primarie siciliane, cui partecipano solo Pd, M5S e Sinistra perchée Carlo Calenda non vogliono ...Il leader di Italia Viva intervistato dal direttore editoriale Paolo Liguori a tutto tondo: "Il grillismo e il M5s sono finiti" ...Roma, 17 giu.(Adnkronos) - "I grillini sono finiti e questo è un elemento che pone degli interrogativi sul dopo però non è che mi faccia soffrire così tanto, non voglio dire sono felice di ...