Lightyear: perché Buzz non è l’eroe che meritavamo, ma quello di cui avevamo bisogno (Di venerdì 17 giugno 2022) Non più solo un giocattolo, Lightyear - La vera storia di Buzz ce ne racconta origine e ispirazione, presentandoci un eroe di cui abbiamo bisogno, ma che forse non meritiamo. Perdonateci se prendiamo in prestito la frase del titolo da un altro film e un altro eroe, ma ci è sembrata appropriata all'avventura spaziale con protagonista Buzz Lightyear e alle riflessioni che ci ha stimolato, sulle quali mettiamo fin da subito le mani avanti: non ci lasceremo andare a grandi spoiler, ma qualche dettaglio sul contenuto del film verrà fuori, quindi attenzione nell'andare avanti, se non siete ancora andati in sala e volete arrivare alla visione senza nessun tipo di anticipazione. In tal caso, troverete questo articolo ancora qui ad attendervi dopo aver visto il nuovo lavoro della Pixar, in … Leggi su movieplayer (Di venerdì 17 giugno 2022) Non più solo un giocattolo,- La vera storia dice ne racconta origine e ispirazione, presentandoci un eroe di cui abbiamo, ma che forse non meritiamo. Perdonateci se prendiamo in prestito la frase del titolo da un altro film e un altro eroe, ma ci è sembrata appropriata all'avventura spaziale con protagonistae alle riflessioni che ci ha stimolato, sulle quali mettiamo fin da subito le mani avanti: non ci lasceremo andare a grandi spoiler, ma qualche dettaglio sul contenuto del film verrà fuori, quindi attenzione nell'andare avanti, se non siete ancora andati in sala e volete arrivare alla visione senza nessun tipo di anticipazione. In tal caso, troverete questo articolo ancora qui ad attendervi dopo aver visto il nuovo lavoro della Pixar, in …

