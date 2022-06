L'estate nei tuoi occhi, Jenny Han: "Ho imparato molto grazie a Tutte le volte che ho scritto ti amo" (Di venerdì 17 giugno 2022) Jenny Han ha recentemente rivelato di aver realizzato L'estate nei tuoi occhi dopo aver preso parte alle riprese di Tutte le volte che ho scritto ti amo e dei due film successivi. Quando Tutte le volte che ho scritto ti amo è uscito su Netflix nel 2018, molti credevano che l'adattamento del libro di Jenny Han avesse lanciato una nuova era di commedie romantiche e l'autrice ha deciso di realizzare L'estate nei tuoi occhi dopo che la sua prima trilogia si è conclusa: si tratta di una storia d'amore multigenerazionale che ha come tema centrale un triangolo amoroso tra una ragazza e due fratelli. La nuova serie è appena uscita su Prime Video e la Han ha ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 17 giugno 2022)Han ha recentemente rivelato di aver realizzato L'neidopo aver preso parte alle riprese dileche hoti amo e dei due film successivi. Quandoleche hoti amo è uscito su Netflix nel 2018, molti credevano che l'adattamento del libro diHan avesse lanciato una nuova era di commedie romantiche e l'autrice ha deciso di realizzare L'neidopo che la sua prima trilogia si è conclusa: si tratta di una storia d'amore multigenerazionale che ha come tema centrale un triangolo amoroso tra una ragazza e due fratelli. La nuova serie è appena uscita su Prime Video e la Han ha ...

