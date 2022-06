Pubblicità

Corriere dello Sport

Il Copenaghen mette fretta alla: tra un mese inizia il campionato, c'è la volontà di chiudere la trattativa in pochi giorni. Vavro è sotto contratto i biancocelesti sino al 2024. Non è mai ......attaccato la società con quel 'Suning Out' per i rumor circolati sulla possibiledi ... Uno degli iscritti ha invece condiviso un tweet - video con Correa (arrivato scorso anno dalla... Lazio, cessione Vavro: il Copenaghen ora ha fretta Sarri sogna Zielinski, suo pupillo che ha avuto all'Empoli e anche a Napoli. Ne parlano da Roma. L'edizione odierna del quotidiano Il Messaggero fa sapere che il sogno assoluto in mediana rimane, appu ...Il Copenaghen ha intenzione di chiudere a breve per Vavro: manca l'accordo sul riscatto con la Lazio che imposta il proprio calciomercato ...