Jon Snow tornerà con una sua serie spin-off di Game of Thrones (Di venerdì 17 giugno 2022) È piuttosto assurdo pensare che nel 2019 il grande evento unificante dei nostri tempi sia stato un finale un po' deludente (quello di Game of Thrones). Tre anni e una pandemia dopo, HBO ha evidentemente deciso che è passato abbastanza tempo per tornare a immergersi in Westeros (e a eccitarsi per le sue storie) e oltre al prequel sui Targaryen House of The Dragon sta pensando di riportare in vita Jon Snow (ancora!!) in una serie spin-off tutta sua. L'ultima volta che lo abbiamo stava andando in esilio verso il "vero Nord" con i suoi fratelli Bruti, gli occhi alle montagne di neve e ghiaccio. La sua storia sembrava una delle più complete del cast centrale. Era facile immaginarlo a caccia di scoiattoli e a spazzolare con metodo i suoi stivali da neve per sempre, libero dalle beghe politiche di Approdo del ...

