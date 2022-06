GTWC Europe | Zandvoort Pre Qualifying | Boguslavskiy Marciello si confermano al top | giornata difficile per Valentino Rossi

Pubblicità

Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello si confermano gli uomini da battere dopo la prima prova libera del round di Zandvoort del Fanatec GT World ChallengePowered by AWS Sprint Cup. Sessione perfetta per Akkodis ASP #89, team legato a Mercedes che ha controllato l'intera sessione nel ...È tutto pronto per il grande ritorno del GT World Challenge, che andrà in scena questo weekend per il terzo atto della Sprint Cup . Dopo il precedente ...2022 - Sprint Cup Zandvoort, gli ...Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello si confermano gli uomini da battere dopo la prima prova libera del round di Zandvoort del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Sessione pe ...Prima sessione di prove in Olanda che vede volare la AMG #89 di Boguslavskiy/Marciello, seguita dall'Audi di Saintéloc. La Mercedes #87 è terza e migliore dei Silver, il 'Dottore' sbaglia dopo appena ...