Ginnastica ritmica, Europei 2022: le qualificate alle Finali. Sofia Raffaeli seconda all-around, avanza in tre specialità (Di venerdì 17 giugno 2022) Si sono concluse le qualifiche per quanto concerne le individualiste agli Europei 2022 di Ginnastica ritmica. Dopo due giorni riservati al turno preliminare, si è delineato il quadro delle 24 atlete ammesse alla Finale all-around (domani, unica prova prevista anche alle Olimpiadi) e delle 8 ginnaste che disputeranno le Finali di specialità (domenica). L'Italia può sorridere sulle pedane di Tel Aviv (Israele) e si lancia con grande entusiasmo verso il fine settimana che assegnerà le medaglie. Sofia Raffaeli è seconda nel concorso generale individuale, a soltanto mezzo decimo di distacco dalla bulgara Boryana Kaleyn. La 18enne marchigiana ha tutte le carte in regolare per cercare il colpaccio, sarà ...

