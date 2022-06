F.1, GP Canada - Verstappen subito in testa nelle Libere 1 (Di venerdì 17 giugno 2022) Si aprono le porte del Circuit Gilles Villeneuve di Montreal per la prima sessione di prove Libere del Gran Premio del Canada di Formula 1. Max Verstappen è stato il più veloce nella prima ora di prove Libere con un tempo di 1:15.158, tre decimi più veloci di Carlos Sainz. Terzo, un po' a sorpresa, Fernando Alonso. La Top 10. Charles Leclerc ha chiuso in quinta posizione: oggi ha girato con il motore 3, equipaggiato con il turbo di Baku che è stato riparato. Il ferrarista si è concentrato quasi subito sulla simulazione di gara con gomme medie, probabilmente per scongiurare il rischio di pioggia che a Montreal oggi è ancora presente e che potrebbe scombinare i piani dei team. Anche Carlos Sainz ha condotto un programma intenso per lo stesso motivo. Tra i due ferraristi troviamo Fernando Alonso con la ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 17 giugno 2022) Si aprono le porte del Circuit Gilles Villeneuve di Montreal per la prima sessione di provedel Gran Premio deldi Formula 1. Maxè stato il più veloce nella prima ora di provecon un tempo di 1:15.158, tre decimi più veloci di Carlos Sainz. Terzo, un po' a sorpresa, Fernando Alonso. La Top 10. Charles Leclerc ha chiuso in quinta posizione: oggi ha girato con il motore 3, equipaggiato con il turbo di Baku che è stato riparato. Il ferrarista si è concentrato quasisulla simulazione di gara con gomme medie, probabilmente per scongiurare il rischio di pioggia che a Montreal oggi è ancora presente e che potrebbe scombinare i piani dei team. Anche Carlos Sainz ha condotto un programma intenso per lo stesso motivo. Tra i due ferraristi troviamo Fernando Alonso con la ...

