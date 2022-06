Davide trovato morto in un laghetto: padre di tre figli, era scomparso domenica. Il tragico epilogo (Di venerdì 17 giugno 2022) Speranze finite e tragico epilogo per il vicentino Davide Zanotto, 49 anni , papà di tre figli, sposato con un'insegnante: era uscito di casa domenica in sella alla sua city bike , a Cusinati di Tezze ... Leggi su leggo (Di venerdì 17 giugno 2022) Speranze finite eper il vicentinoZanotto, 49 anni , papà di tre, sposato con un'insegnante: era uscito di casain sella alla sua city bike , a Cusinati di Tezze ...

