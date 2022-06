Covid Italia, sale l’incidenza: aumenta anche l’Rt (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Covid in Italia, sale l’incidenza – con 310 contagi ogni 100mila abitanti – e aumenta l’Rt, ora a 0,83. Scende il tasso di occupazione delle terapie intensive (al 1,9%), ma sale quello di occupazione delle aree mediche (al 6,7%). Sei le Regioni e province autonome a rischio alto. Questi i dati principali del monitoraggio settimanale della Cabina di regia Istituto superiore di sanità (Iss) e ministero della Salute. TORNA A CRESCERE l’incidenza – Torna a crescere l’incidenza dei casi Covid in Italia. “sale l’incidenza settimanale a livello nazionale: 310 casi ogni 100mila abitanti (10-16 giugno) contro 222 ogni 100.000 abitanti (3-9 giugno)”, il dato ... Leggi su italiasera (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) –in– con 310 contagi ogni 100mila abitanti – e, ora a 0,83. Scende il tasso di occupazione delle terapie intensive (al 1,9%), maquello di occupazione delle aree mediche (al 6,7%). Sei le Regioni e province autonome a rischio alto. Questi i dati principali del monitoraggio settimanale della Cabina di regia Istituto superiore di sanità (Iss) e ministero della Salute. TORNA A CRESCERE– Torna a cresceredei casiin. “settimanale a livello nazionale: 310 casi ogni 100mila abitanti (10-16 giugno) contro 222 ogni 100.000 abitanti (3-9 giugno)”, il dato ...

