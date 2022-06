Campagna del grano, quando Mussolini incontrò in un’osteria a Roma il padre di Jfk (Di venerdì 17 giugno 2022) Benito Mussolini nel 1939 incontrò Joseph Kennedy sr, il padre del futuro presidente Usa Jfk, che allora era ambasciatore nel Regno Unito a Roma in un’osteria nei pressi di piazza Margana a Roma. Sul tavolo la questione del grano ma anche altri temi bilaterali. Un incontro che si inserisce in piena “battaglia del grano“, la Campagna lanciata da Mussolini nel 1925 per cercare di risolvere una situazione che pesava eccessivamente sulla bilancia commerciale italiana. Mussolini e la Campagna del grano La Campagna lanciata dal regime fascista aveva, infatti, come obiettivo di perseguire l’autosufficienza produttiva di frumento. Nel 1924, il Regno d’Italia ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 17 giugno 2022) Benitonel 1939Joseph Kennedy sr, ildel futuro presidente Usa Jfk, che allora era ambasciatore nel Regno Unito ainnei pressi di piazza Margana a. Sul tavolo la questione delma anche altri temi bilaterali. Un incontro che si inserisce in piena “battaglia del“, lalanciata danel 1925 per cercare di risolvere una situazione che pesava eccessivamente sulla bilancia commerciale italiana.e ladelLalanciata dal regime fascista aveva, infatti, come obiettivo di perseguire l’autosufficienza produttiva di frumento. Nel 1924, il Regno d’Italia ...

Pubblicità

enpaonlus : ENPA: 6 buone ragioni per dire NO a secchiello e retino. Indirizzata ai bambini e ai genitori la campagna di protez… - bobogiac : Cioè il segretario del Pd che ha detto che il referendum è buttare la palla in tribuna e che ha fatto campagna per… - TIM_Official : “A volte i nostri sogni si connettono a quelli di qualcun altro, e insieme conquistano il mondo”. È questa… - SecolodItalia1 : Campagna del grano, quando Mussolini incontrò in un’osteria a Roma il padre di Jfk - BomprezziMarco : RT @ottogattotto: #Conte, risponde a #DiMaio e rivendica con orgoglio: 'Io in campagna elettorale ho messo la faccia dappertutto'. È talmen… -