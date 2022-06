Branchini: ''Sirigu? Il Napoli sa che da parte nostra c'è gradimento per una maglia e una piazza prestigiosa'' (Di venerdì 17 giugno 2022) In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giovanni Branchini, agente tra gli altri di Salvatore Sirigu. Queste le sue parole: "Sirigu pericoloso per lo spogliatoio? Sinceramente trovo abbastanza ridicolo ed estremo riportare certe cose. -afferma Branchini - Il giornalismo di oggi intervista chiunque, persone fuori dal calcio da oltre 15-30 anni che non ha mai allenato Sirigu. C'è tutta una carriera che racconta il contrario, anzi. Quando parla del rendimento di Sirigu al Torino mostra anche disinformazione: ha battuto tanti record, persino quelli appartenenti a Castellini. -prosegue Branchini - Mi è sembrato un tentativo goffo di voler aiutare qualche ipotetico candidato alla piazza di ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 17 giugno 2022) In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giovanni, agente tra gli altri di Salvatore. Queste le sue parole: "pericoloso per lo spogliatoio? Sinceramente trovo abbastanza ridicolo ed estremo riportare certe cose. -afferma- Il giornalismo di oggi intervista chiunque, persone fuori dal calcio da oltre 15-30 anni che non ha mai allenato. C'è tutta una carriera che racconta il contrario, anzi. Quando parla del rendimento dial Torino mostra anche disinformazione: ha battuto tanti record, persino quelli apnenti a Castellini. -prosegue- Mi è sembrato un tentativo goffo di voler aiutare qualche ipotetico candidato alladi ...

Pubblicità

Chiariello_CS : RT @Napoli_Report: G. Branchini, agente #Sirigu, a @AleMontano17: “Sappiamo che rientra tra le ipotesi di mercato per il #Napoli. Da parte… - persemprecalcio : ??? Giovanni #Branchini ha parlato delle possibilità del suo assistito, Salvatore #Sirigu, di poter vestire la magli… - pianetagenoa : Branchini: «Napoli? Sirigu gradisce la piazza, ma per ora c'è solo un sondaggio» - - _ilnapoletano_ : G. Branchini l’agente di #Sirigu a @AleMontano17: “#Napoli destinazione gradita, ma al momento c’è stato solo un so… - tomm_russ04_ : RT @Napoli_Report: G. Branchini, agente #Sirigu, a @AleMontano17: “Sappiamo che rientra tra le ipotesi di mercato per il #Napoli. Da parte… -