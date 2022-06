Alessandro Di Battista, l’annuncio social: «In partenza per la Russia, per conoscere cosa pensano ‘dall’altra parte’» – Il video (Di venerdì 17 giugno 2022) «Nelle prossime ore andrò in Russia, dove mi fermerò per circa un mese e mezzo»: con queste parole l’’ex grillino Alessandro Di Battista ha annunciato il suo viaggio nella terra di Putin. Un viaggio per scoprire cosa accade nella Nazione in guerra: «Ho pensato che fosse davvero interessante comprendere quel che i russi (in particolare coloro che vivono al di fuori delle grandi metropoli) pensano del conflitto, dell’Europa, delle sanzioni, di Putin, dell’avvicinamento alla Cina», ha spiegato Di Battista, specificando che viaggerà soprattutto «nella Russia più profonda». Tutto è pronto per la partenza, che avverrà probabilmente nel pomeriggio di oggi, 17 giugno: «Prima di richiedere il visto ho avvertito l’Autorità delegata per la sicurezza della ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 giugno 2022) «Nelle prossime ore andrò in, dove mi fermerò per circa un mese e mezzo»: con queste parole l’’ex grillinoDiha annunciato il suo viaggio nella terra di Putin. Un viaggio per scoprireaccade nella Nazione in guerra: «Ho pensato che fosse davvero interessante comprendere quel che i russi (in particolare coloro che vivono al di fuori delle grandi metropoli)del conflitto, dell’Europa, delle sanzioni, di Putin, dell’avvicinamento alla Cina», ha spiegato Di, specificando che viaggerà soprattutto «nellapiù profonda». Tutto è pronto per la, che avverrà probabilmente nel pomeriggio di oggi, 17 giugno: «Prima di richiedere il visto ho avvertito l’Autorità delegata per la sicurezza della ...

