"Abbiamo un solo obiettivo": Lozano carica il Messico per Qatar 2022

Hirving Lozano, attaccante del Napoli, ha risposto ad alcune domande ai microfoni di TUDN a margine della presentazione delle città che ospiteranno il Mondiale 2026 in Canada, Stati Uniti e Messico. Di seguito quanto evidenziato:

Lozano: "Infortunio? Mi sto riprendendo"

"'Chicharito Hernández? Tutti sono i benvenuti, con Chicharito mi trovo molto bene, quando sono arrivato in Nazionale mi ha trattato molto bene e ho un certo rispetto e affetto per lui. Tutti sono i benvenuti e sono contento che stia facendo molto bene".

"Qatar 2022? Penso che dobbiamo migliorare molte cose come tutte le squadre. Noi stiamo lavorando per migliorare. Abbiamo tempo e speriamo di poter arrivare lì pronti".

