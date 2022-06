Volontariato: Mattarella, 'risorsa di primaria importanza per Italia da angeli del fango' (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu. (Adnkronos) - "Il Volontariato è una risorsa di primaria importanza dell'Italia e nasce dalla spontanea, autonoma determinazione delle persone, come è avvenuto nel '66 a Firenze con gli 'angeli del fango', dieci anni dopo in Friuli con tanti giovani, come è avvenuto in tante altre circostanze". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all'inaugurazione della seconda edizione degli Stati generali del Volontariato di Protezione Civile. "È una scelta personale, poi possono seguire alcune forme che conferiscono aspetti istituzionalizzati per consolidare, rendere più efficace l'azione sui territori, ma l'anima, l'essenza, la motivazione di questo movimento, di questa realtà è la personale ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu. (Adnkronos) - "Ilè unadidell'e nasce dalla spontanea, autonoma determinazione delle persone, come è avvenuto nel '66 a Firenze con gli 'del', dieci anni dopo in Friuli con tanti giovani, come è avvenuto in tante altre circostanze". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo all'inaugurazione della seconda edizione degli Stati generali deldi Protezione Civile. "È una scelta personale, poi possono seguire alcune forme che conferiscono aspetti istituzionalizzati per consolidare, rendere più efficace l'azione sui territori, ma l'anima, l'essenza, la motivazione di questo movimento, di questa realtà è la personale ...

