Teams | arrivano i videogames per giocare tra una riunione e l' altra - Magazine - quotidiano net

Le partite tra colleghi L'idea di Microsoft per il suoè quella di offrire una fonte di svago a chi utilizza la piattaforma per lavoro e vuole ritagliarsi qualche minuto di relax . Secondo ...... un piccolo schermo da applicare all'esterno delle meeting room che tiene traccia delle riunioni prenotate in una specifica sala , sincronizzandosi con le varie piattaforme esistenti (, Zoom, ... Teams: arrivano i videogames per giocare tra una riunione e l’altra Microsoft ha annunciato che sulla piattaforma che si utilizza per le call di lavoro arriveranno alcuni videogiochi per prendersi una pausa con i colleghi ...Microsoft Teams è diventato il punto di riferimento per la comunicazione aziendale, in diversi contesti. Le funzionalità offerte da Microsoft Teams si sono moltiplicate nel tempo e oggi permette di ge ...