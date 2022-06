Squid Game, la serie tv Netflix diventa un reality (no, non morirà nessuno): ecco come funziona e come partecipare. In palio 4,56 milioni di dollari (Di giovedì 16 giugno 2022) Squid Game non è più solo frutto della pura fantasia degli autori della serie targata Netflix. come poter dimenticare la scena virale (e mortale) dell’“un, due, tre, stella”? Visto l’inaspettato successo planetario del progetto la stessa casa di produzione ha deciso di iniziare le riprese di un reality basato sull’omonima serie. L’appuntamento è per il 2023 nel Regno Unito, quando partiranno le registrazioni delle 10 puntate che riprenderanno, di fatto, la trama scritta e diretta da Hwang Dong-hyuk. Rispetto alla serie il reality avrà un’unica grande differenza (e meno male): nessun concorrente eliminato rischierà di perdere la vita. Sarà a tutti gli effetti una corsa verso il tempo dove i 456 partecipanti (stesso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022)non è più solo frutto della pura fantasia degli autori dellatargatapoter dimenticare la scena virale (e mortale) dell’“un, due, tre, stella”? Visto l’inaspettato successo planetario del progetto la stessa casa di produzione ha deciso di iniziare le riprese di unbasato sull’omonima. L’appuntamento è per il 2023 nel Regno Unito, quando partiranno le registrazioni delle 10 puntate che riprenderanno, di fatto, la trama scritta e diretta da Hwang Dong-hyuk. Rispetto allailavrà un’unica grande differenza (e meno male): nessun concorrente eliminato rischierà di perdere la vita. Sarà a tutti gli effetti una corsa verso il tempo dove i 456 partecipanti (stesso ...

Pubblicità

trash_italiano : Netflix annuncia 'Squid Game: The Challenge', un reality show basato sulla celebre serie composto da 10 puntate. 45… - NetflixIT : Ti va di fare un gioco con noi? ?? Se parli inglese fluentemente, partecipa a Squid Game: The Challenge su… - NetflixIT : Pronti. Partenza. Via. Squid Game continua, solo su Netflix. #SquidGameS2 - CatelliRossella : Squid Game diventa un reality, in palio un premio record - Tv - ANSA - onecak : Squid Game Versi Nyata -