Siccità, in Italia la situazione precipita: "Acqua razionata", ecco i comuni colpiti (Di giovedì 16 giugno 2022) I rincari del supermercato; le bollette che sono una mazzata; il pieno della macchina che, se va avanti così, ci conviene (letteralmente) pedalare e adesso pure i razionamenti dell'Acqua. Sembra la tempesta perfetta (se non addirittura un po' sperata perché qui, se non piove, son dolori). Il fiume Po è in secca e 125 comuni del Nord (cento in Piemonte e 25 in provincia di Bergamo) rischiano di chiudere i rubinetti, almeno nelle ore notturne. Mica per modo di dire: la richiesta, avanzata da alcune aziende che aderiscono a UtilItalia, la federazione degli operatori dei servizi pubblici dell'Acqua, è una carta bollata che, se venisse accolta, sarebbe una mezza rivoluzione. E chi se li ricorda più, da quelle parti, gli acquedotti che vanno a singhiozzo? A Torino e dintorni, questa primavera, non ha piovuto per 111 giorni ...

