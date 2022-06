Sabatini | Fine della storia con la Salernitana? Situazione difficile da sopportare Mi sento defraudato di qualcosa che mi appartiene

Pubblicità

Pall_Gonfiato : #Sabatini è tornato sulla rottura con la #Salernitana - SportdelSud : ???? #Sabatini torna sul suo addio alla #Salernitana. Il #DS ex #Roma non ha ancora metabolizzato la fine della sua… - salernonotizie : Sabatini: “Non ha ancora metabolizzato la fine della storia. Avrei riscattato Bonazzoli” - TuttoSalerno : Sabatini: 'Non ho ancora metabolizzato la fine del rapporto con la Salernitana' - FrCarrozzo : @GrazianoAbadini Perché temo che il suo ruolo un fiorentini sia moooolto ridimensionato rispetto ad altri ds, tipo… -

Commenta per primo Walter, ex ds della Salernitana, è stato intervistato dal quotidiano genovese Il Secolo XIX : 'Non ho ancora metabolizzato ladella mia storia con la Salernitana, dopo sei mesi di lavoro ......della mia storia con la Salernitana, dopo sei mesi di lavoro incessantema non ne voglio parlare, dai ". Sulle colonne del "Il Secolo XIX" oggi in edicola c'è una intervista " a Walter...Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale: Pescara, 16 giu. – Partono sabato 2 luglio 2022 i saldi di fine stagione estiva – viene evidenziato sul sito web. Il via libera è arrivato d ...Walter Sabatini, ex ds della Salernitana, è stato intervistato dal quotidiano genovese Il Secolo XIX: "Non ho ancora metabolizzato la fine della mia storia con la Salernitana, dopo sei mesi di lavoro ...