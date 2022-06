Roma | Cristante ha un’idea fissa in mente | vuole il rinnovo

(Di giovedì 16 giugno 2022) Bryanha un solo pensiero per la testa: rinnovare con la. Le ultime notizie sul centrocampista giallorosso Bryanlegarsi allaancora per molto tempo. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport, che spiega la situazione del giocatore. Rifiutati gli interessi di Milan e Juve, l’ex Atalantache il proprio ruolo nel club giallorosso venga riconosciuto anche a livello economico. Trattative che potrebbero partire molto presto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calciomercato Juventus, sfida con il Milan per il possibile assalto a Cristante. Stando infatti all'indiscrezione de 'La Gazzetta dello Sport', la dirigenza bianconera avrebbe identificato nel centrocampista un obiettivo. Con Mourinho in panchina, la Roma è tornata ad alzare un trofeo dopo 14 anni. E' il caso di Bryan Cristante, che, incassata la fiducia dello 'Special One', vuole restare. Milan e Juventus avrebbero mollato la presa per Cristante, che sarebbe pronto a rinnovare il contratto con la Roma.