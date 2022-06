Perdonaci Cloe se non ti abbiamo compresa come meritavi Se non ti abbiamo protetta

Leggi su dilei

(Di giovedì 16 giugno 2022) Conosco persone che non hanno paura di navigare a vele spiegate verso l’oceano, anche se sanno che si imbatteranno in una tormenta, anche se le probabilità di perdersi sono una certezza. Ne conosco altre, invece, che vedono la sconfitta ancora prima di gettarsi al mare. Altre ancora, invece, si arrendono. E non lo fanno per vigliaccheria o mancato coraggio, ma solo perché sono stanche. Perché quelle ammaccature si sono trasformate in voragini così profonde e dolorose che il cuore e l’anima non possono più sopportare. E tu, ne sono certa, eri una di queste. La tua morte, così innaturale e così ingiusta, è qualcosa che tutti noi non potremmo dimenticare. Un suicidio che racconta ancora di un Paese che non fa fatica a pronunciare paroleinclusività e accettazione, salvo poi tirarsi indietro quando si deve passare ai fatti. E tu, ...